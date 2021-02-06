عقار تجريبى لعلاج إلتهاب الكبد يسرع من شفاء مرضى "كورونا"

واشنطن /أ ش أ/

يبدو أن حقنة واحدة من عقار تجريبى مضاد للفيروسات تعمل على تسريع خطوات الشفاء لدى مرضى فيروس "كورونا" المستجد غير المقيمين فى المستشفى، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الطبية التى نشرت فى عدد فبراير من مجلة "لانست للأمراض الجهاز التنفسي" الطبية.

وأوضح الباحثون فى شركة "إيجر للمستحضرات الصيدلانية الحيوية "فى مدينة "بالو بالتو" فى ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، أنه فى تجربة المرحلة الثانية، فى الإختبارات التى تجرى على عقار (peginterferon-lambda ) التجريبي، الذى يستهدف علاج إلتهاب الكبد الوبائي، يمكنه تخليص المرضى من عدوى فيروس "كوونا" المستجد بنحو 4 أضعاف فى غضون 7 أيام.. كما تمت مقارنة البيانات المتحصل عليها مع أولئك الذين تلقوا علاجا وهميا.. كانت الأبحاث الحالية تجرى لتقييم فعالية العقار فى علاج التهاب الكبد الوبائى "د"، وهو شكل نادر من أمراض الكبد، وفقا لشركة إيجر للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، المشرفة على تطوير الأبحاث.

وقال الدكتور "جوردان فيلد"، أخصائى الكبد فى "مركز تورنتو للكبد"، فى كندا، فى بيان صحفى :"هذا العلاج له امكانات علاجية كبيرة.. فالعلاجات الجديدة لفيروس "كورونا" المستجد ضروة، خاصة فى هذه اللحظة، حيث نرى متغيرات عدوانية من الفيروس تنتشر فى جميع أنحاء العالم، وهى أقل حساسية لكل من اللقاحات والعلاج بالأجسام المضادة".

ويعد عقار "peginterferon-lambda"، هو شكل إصطناعى من البروتين الذى ينتجه الجسم إستجابة للعدوى الفيروسية، وله القدرة على تنشيط عدد من المسارات الخلوية لقتل الفيروسيات الغازية.. ويعيق فيروس "كورونا" المستجد الجسم من إنتاج بروتين "الإنترفيرون"، وهى إحدى الطرق التى يتجنب بها الفيروس التاجى السيطرة عليه من قبل جهاز المناعة فى الجسم.. وقال الباحثون إن العلاج بواسطة العقار التجريبى (peginterferon-lambda) ينشط العديد من مسارات الخلايا القاتلة للفيروسات.. لذلك، يجب أن يكون العقار قادرًا على التغلب على مقاومة الأدوية التى تسببها سلالات جديدة ناشئة من فيروس "كورونا".

وفى هذه الدراسة، عالج الباحثون 60 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن لم يتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى 30 منهم جرعة واحدة من عقار (peginterferon-lambda) التجريبي، بينما تم إعطاء 30 منهم علاجًا وهميًا.. ولاحظ 79% من المشاركين فى الدراسة الذين لديهم مستويات أعلى من الفيروس فى دمائهم انخفاضًا فى المستويات بعد العلاج، مقارنة مع 38% ممن تناولوا الدواء الوهمي، وفقًا للباحثين .. ووفقا للباحثين، تعد القدرة الواضحة لعقار (peginterferon-lambda) التجريبى على التخلص من الفيروس فى غضون أيام قليلة أمرا أساسيًا، حيث يمكن أن تمنع الأشخاص من التقدم إلى مرض أكثر خطورة وتقلل من خطر انتشار المرض للآخرين.