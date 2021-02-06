"عزل أسوان": توفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب.. صور

أسوان عبد الله صلاح

وفرت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصصة للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا، خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر مكعب، لتوفير كل سبل الحماية والأمان للمرضى واحتياجاتهم من الأكسجين.



تركيب الخزان

وأكدت إدارة المستشفى، فى بيان صحفى، أنه يتم تشغيل وحدة الغازات الطبية بواسطة الخزان الجديد من أجل حياة صحية آمنة، لتوفير كل سبل الحماية والأمان للمرضى وخاصة فى ظل استقبال المستشفى للمرضى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



جانب من التركيبات

وأوضحت إدارة مستشفى أسوان التخصصى، أن توفير خزان الأكسجين لازم لتشغيل وحدة الغازات الطبية حيث يعتمد تصميم شبكة الغازات بالمستشفى على الكود الفرنسى هو أن يغذى مصدر واحد فقط وهو خزان الأكسجين "المصدر الرئيسى"، على أن يكون مولد الأكسجين "مصدر احتياطى" واسطوانات الأكسجين "مصدر طوارئ".



جانب من تركيب خزان الأكسجين

وأشارت المستشفى إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من إدارة مستشفى أسوان التخصصي، برئاسة الدكتور أشرف حسين حماد مدير مستشفى العزل الصحى بالصداقة، لسباق الزمن بل تخطيه وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى.



خزان الأكسجين الجديد