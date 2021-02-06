طفلة معجزة بدون يدين ولا قدمين.. وعوضها ربنا بالموهبة والعزيمة "فيديو لايف"

سوهاج محمود مقبول

الإعاقة من المصطلحات التي تُطلق على الأشخاص الذين يُعانون من حالات خاصة تُسبّب لهم قيودًا في النشاط أو المشاركة في القيام بالأعمال بشكلٍ اعتيادي، وذلك نتيجة إصابتهم بعاهات جسدية، ينتج عنه صعوبة في تنفيذ العمل أو أداء المهمات.

لكن الطفلة كريمة هراس، طفلة خلقها الله عز وجل بدون ذراعين وبدون قدمين فلا يتجاوز طول القدم الواحدة لها 20 سم بكل قدم 3 أصابع ومع ذلك وضعت أمامها هدفا واحد وتحدى واحد هو التعليم مثل باقى أشقائها الأربعة الذين ألتحقوا بمراحل التعليم المختلفة.

كريمة أصرت أن تذهب للمدرسة وأن تتعلم وأن تقراء وتكتب بالرغم عن عدم وجودين يدين لها أستخدمت رقبتها وكتفها في عملية الكتابة بالقلم ليس هذا فقط بل تقوم أيضا بالرسم والجمع والطرح وكتابة الكلمات باللغتين الغربية والإنجيلزية.

كريمة تحدت كل الصعاب وهى تستطيع أن تضع الخيط في الإبرة وتستطيع الأكل بالملعقة والشرب بالزجاجة كل هذا عن طريق استخدم الرقبة والفم والكتف.

والدتها قالت أنها كريمة لديها الكثير من المواهب وهى مستمرة في تحدى نفسها وتحدى إعاقتها وتتمنى أن تكون مدرسة بالمدرسة وتعلم التلاميذ القراءة والكتابة لأن التعليم مهم ويساعد الشخص على بناء نفسه وأن كريمة من أقرب أبنائى إلى قلبى وهى لا تفارقنى لحظة واحدة وأنا ووالدها نحبها جدا.