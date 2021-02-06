صحيفة: حصول كل البالغين فى بريطانيا على جرعة لقاح كورونا بحلول آخر يونيو

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "آي" البريطانية، أن كل شخص بالغ في المملكة المتحدة يمكن أن يتلقى جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية شهر يونيو مع إعطاء جرعتين للفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت الصحيفة، أن المسئولين يعتقدون أن أسترازينكا ستكون قادرة على تقديم 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد فى النصف الأول من هذا العام، مع 20 مليون جرعة من شركة فايزر وعدة ملايين أخرى من موديرنا أيضًا تحت الطلب.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن أن تساعد الموافقة المحتملة على حقنة نوفافاكس ولقاح الجرعة الواحدة من شركة جونسون آند جونسون أيضًا في تسريع برنامج التطعيم الشامل في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الوزراء كانوا حذرين من نشر تفاصيل إمدادات اللقاح المتوقعة لهذا العام.

جاء ذلك فى وقت أشارت تقارير أخرى إلى احتمال إعادة فتح الحانات فى مايو كجزء من تخفيف قيود الإغلاق.

وزعمت صحيفة "صن"، أن الوزراء كانوا يستعدون للسماح للحانات بتقديم الوجبات الجاهزة في أبريل قبل إعادة فتحها بالكامل في مايو ، بينما قالت صحيفة تليجراف إن الوزراء يناقشون إمكانية فتح حانات بدون كحول في أبريل.

ووجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى نداء شخصيًا للحذر ، قائلا إنه "لا يزال الوقت مبكرًا" لمناقشة فك الإغلاق الوطني في إنجلترا حيث لا تزال معدلات الإصابة بفيروس كورونا "مرتفعة جدًا جدًا".

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كرر رئيس الوزراء وعده بالإعلان عن "برنامج ثابت للبدء في رفع قيود الإغلاق" فى غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، مسترشدًا بنتائج تقرير الصحة العامة فى إنجلترا عن الوباء في البلاد.