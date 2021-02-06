شرطة لندن تبدأ تحقيقاتها بعد سلسلة من 9 عمليات طعن في المدينة

كتبت: نهال أبو السعود

فتحت الشرطة في لندن تحقيقا في جريمة قتل بجنوب العاصمة في موجة عنف أسفرت أيضا عن إصابة تسعة على الأقل، وتقول إن رجلا قتل وأصيب تسعة على الأقل في سلسلة من الحوادث "المعزولة".

توفي واحد من رجلين جرحى في عقار في طريق Wisbeach في مكان الحادث على الرغم من جهود خدمات الطوارئ لإنقاذه من جرح طعنه.

وقالت صحيفة الجارديان ان مجموعة من الرجال توجهوا الى العقار في زيارة لشاب يسكن هناك مشيرة الى ان الشاب البالغ من العمر 22 عاما تعرض للطعن بسكين في مشاجرة وقد حضرت عائلته الى مكان الحادث ورفضوا التحدث الى وسائل الاعلام.

أصيب 9 رجال في الحادث بطعنات متعددة وتشير التقارير الأولية الى عدم وجود إصابات خطيرة، وتم القبض على شخصين.

كما نقل رجل في الأربعينيات من عمره إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم ألقي القبض عليه للاشتباه في شجار. واعتُقل رجل آخر ، 38 عاما ، للاشتباه في إلحاقه أذى بالغ، ووقعت الحوادث الأخرى في أماكن متفرقة من المدينة.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير إلى أن جميع عمليات الطعن مرتبطة وأنه يتم التعامل معها على أنها حوادث فردية.

وقعت ثلاثة من هذه الحوادث على بعد 1.5 ميل من محطة ويست كرويدون ، وهي واحدة من أعنف المناطق في العاصمة، حيث تم إنشاء وحدة جديدة لقمع العنف في المنطقة في محاولة للتأكد من عدم عودة الجرائم الخطيرة إلى مستويات ما قبل الإغلاق.

غرد النائب المحلي ، ستيف ريد ، من حزب العمال: "أخبار مروعة للغاية ستدمر مجتمعنا - أفكار مع كل المصابين ، ومع الشرطة والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع الوضع".