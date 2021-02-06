حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة .. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بث مباشر من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 20، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 19، الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21، السويس الصغرى 13 والعظمى 21.



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (1)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (2)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (3)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (4)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (5)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (6)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (7)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (8)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (9)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (10)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (11)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (12)



حالة الطقس والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية - القاهرة (13)