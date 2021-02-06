جواد ظريف: إيران لن تتفاوض مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووى

كتب محمد عبد العظيم

أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى، أن بلاده لن تتفاوض مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الخارجية الإيرانى، قد طالب مؤخرا بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي، وفى وقت سابق قال محمد جواد ظريف، إن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع محمد جواد ظريف: باستطاعة المنسق الأوروبي للمفوضية المشتركة ترتيب العودة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي.