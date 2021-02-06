اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 10:24 م
خالد صلاح
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تراجع عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا

السبت، 06 فبراير 2021 10:04 م
تراجع عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا فيروس كورونا
(رويترز)

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 سجلت فرنسا 20586 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت، انخفاضا من 22139 في اليوم السابق.

وتعالج المستشفيات حاليا 27369 مريضا بكوفيد-19، نزولا بواقع 245 حالة عن اليوم السابق، وهو انخفاض لليوم الرابع على التوالي داخل المستشفيات.

وأظهرت البيانات أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة تراجع أيضا إلى 3225، أي أقل بعشرين حالة عن اليوم السابق.

وسجلت وزارة الصحة 191 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات في المستشفيات ودور رعاية المسنين الفرنسية إلى 78794.

 

 

 


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