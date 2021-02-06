اليوم السابع
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تحرير 1673 محضرا للأسواق والمخابز وإصدار 5330 بطاقة تموينية مستجدة بالبحيرة

السبت، 06 فبراير 2021 05:11 م
تحرير 1673 محضرا للأسواق والمخابز وإصدار 5330 بطاقة تموينية مستجدة بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، حملات تموينية، خلال شهر يناير الماضى، والتي أسفرت عن تحرير 1673 محضراً متنوع عبارة عن :

 858  محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الالتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة) .

 797  محضر نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن ( لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك الآدمي - انتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - اوكازيون - محظور تداوله - اسمده ومبيدات) .

 18 محضر للمواد البترولية .

وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار 1258 بطاقة مستجدة و4071 بطاقة تالف وفاقد .

 

 

 


مخابز البحيره

بطاقات تموينيه

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