تحرير 14 مخالفة تموينية خلال حملة بمركز سمنود فى الغربية

الغربية عادل ضرة

نفذت إدارة تمـويـن سمنـود بمحافظة الغربية بإشراف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، حملـة تموينية على قري المركز والمدينة بالتعاون مع الطـب البيطـري، أسفرت الحملـة عن تحـرير 7محـاضر لمخـابز متنوعـة منها 4 محاضر نقص وزن ،محضر تصرف فى 5 شكائر دقيق و2 محضر عدم مطابقة للمواصفات. كما تم تحريز (12) كجم لحم بالإضافة إلى تحرير 4محاضر للذبح خـارج السلخانة و3 محاضر عدم إعـلان عـن الأسـعـار ، وجـاري اتـخـاذ كـافـة الإجـراءات القانونية اللازمة.

من ناحية اخرى تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط عدد من محطة لتعبئة اسطوانات الغاز بصفط تراب مركز المحلة لقيام المسئولين عنها بتعبئة الاسطوانات ناقصه الوزن وبيعها للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام محطة تعبئة اسطوانات البوتجاز بمنطقة صفط تراب بتعبئة اسطوانات ناقصة الوزن وتوزيعها بمستودعات البوتجاز بدائرة مركز المحلة.

وبتقنين الاجراءات تشكلت حملة برئاسة عيد عبدالله وكيل مديرية التموين و حسن الزهاوي مدير الرقابة التجارية بالمديرية و نشأت نعيم كبير مفتشي الرقابة التجارية و عبد الرحمن عبدالشافي مفتش الدمغة والموازين بإدارة مركز المحلة.