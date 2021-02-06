باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسى الليبى.. المصرى الأصل حسان الشهاوى رئيسا للدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو" بأمريكا.. تونس ترفع أسعار الوقود

كتب وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسى الليبى وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء

اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسى وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.





المصرى الأصل حسان الشهاوى رئيسا للدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو" بأمريكا

عينت الدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو"، من تعتقد أنه أول رئيس مسلم لها فى تاريخها الممتد 134 عاما وهو أمريكى مصرى مولود فى لوس انجليس صار على رأس واحدة من أبرز الدوريات المرموقة فى القانون بالولايات المتحدة.





إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين والوفيات 2.285 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 105.01 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و285524.





إصابة 16 شخصا بجروح إثر انفجار قنبلة بإقليم بلوشستان الباكستانى

أصيب 16 شخصًا بجروح من جراء حادث انفجار قنبلة يدوية مزروعة على طريق بمدينة سيبي فى إقليم بلوشستان الباكستاني، وذكرت قناة "سماء تى في" الباكستانية اليوم الجمعة أنه تم نقل الضحايا المصابين





روسيا تطرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا بسبب مشاركتهم فى مظاهرات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد 3 موظفين فى البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم فى المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض أليكسى نافالنى

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بأغلبية ساحقة على قرار إبقاء السفارة فى القدس

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة فى القدس بأغلبية 97 مقابل 3، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

تونس ترفع أسعار الوقود فى مسعى لخفض العجز

قالت تونس إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهى أول زيادة فى عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز فى الميزانية.

بايدن: اقتصادنا لا يزال فى ورطة.. ولم يضاف سوى 49 ألف وظيفة فى شهر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن فى كلمة حول الاقتصاد والحاجة إلى تمرير حزمة الإغاثة من فيروس كورونا أن الاقتصاد الأمريكى أضاف 49 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي..

الجنائية الدولية تعلن الولاية على فلسطين للتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، يقضى بأن المحكمة ومقرها لاهاى لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة فى الأراضى الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

4 قرارات من البحرين بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالمملكة

قرر الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا فى البحرين، خلال اجتماعاً للوقوف على المستجدات..

الاتحاد الإفريقى يصادق على ترشيح الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، إن الاتحاد الإفريقى صادق على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى خلال الفترة ما بين 2024-2025،