اليوم السابع
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انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس

السبت، 06 فبراير 2021 11:36 ص
انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس قمة الاتحاد الأفريقى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، أعمال قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا. 

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقى، قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم عقد فعاليات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقى يومى 6 و7 فبراير، على أن يكون جدول الأعمال مبسطا وبمشاركة محدودة عبر الإنترنت، وذلك للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المفوضية - فى بيان من مقرها بإثيوبيا - إلى أنه تم إبلاغ البعثات الدائمة للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد بهذا القرار، على أن تكون المشاركة افتراضية عبر الإنترنت وتقنيات الفيديو كونفرانس.

وكان قد تم افتتاح الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولى، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقى.


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