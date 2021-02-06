انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

بدأت اليوم فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة أسوان، استكمالاً لجهود وزارة الزراعة ومحافظة أسوان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مع توعية المواطنين بأهمية التحصين ستقوم مديرية الطب البيطرى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدءاً من اليوم ولمدة شهر بتنفيذ.



تحصين المواشى

وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أن الهدف من الحملة هو الكشف البيطرى للإطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الإنتشار وتتسبب فى إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات ، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.



جانب من التحصين

وأشار مدير الطب البيطرى، فى بيان صحفى، إلى أن إنتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها.



جانب من الحملة القومية

وأضاف الدكتور صالح، أنه تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات الواردة يتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار جائحة كورونا لحماية المواطنين من أى أمراض أو أضرار محتملة .