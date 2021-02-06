اليوم السابع
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الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها منظمة إرهابية

السبت، 06 فبراير 2021 03:04 ص
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها منظمة إرهابية جرائم الحوثيين
رويترز

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 قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية امس الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف المسؤول "إن تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

 

 


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