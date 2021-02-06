الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها منظمة إرهابية

وأضاف المسؤول "إن تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة ،والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".