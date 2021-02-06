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الشباب والرياضة بأسوان تعلن انطلاق البرنامج القيادى "ريحانة".. صور

السبت، 06 فبراير 2021 01:45 م
الشباب والرياضة بأسوان تعلن انطلاق البرنامج القيادى "ريحانة".. صور الفتيات المشاركات فى البرنامج القيادى ريحانة
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج القيادى لتمكين زيادة وعى الفتاة تحت عنوان "ريحانه"، الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، النسخة الثانية وفعاليته لمدة 6 أيام.

وشارك فى البرنامج عدد  170 فتاة من 17 محافظة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات  فتحى محمد عبد الحافظ  مدير مديرية الشباب و الرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب.

وأكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن يهدف البرنامج إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية فى بناء المجتمع، وتوعية الفتيات  بكل حقوقهن.

وأشار إلى أن ذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، والمتخصصين على مدار أيام البرنامج فى ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على كافة حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.

البرنامج القيادى ريحانة
البرنامج القيادى ريحانة

 

الفتيات المشاركات فى البرنامج القيادى ريحانة
الفتيات المشاركات فى البرنامج القيادى ريحانة

 

الفتيات المشاركات
الفتيات المشاركات

 

المشاركات
المشاركات

 

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

 

فاعليات البرنامج
فاعليات البرنامج

 


الشباب والرياضة

اسوان

البرنامج القيادى ريحانة

ريحانة

اخبار المحافظات

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