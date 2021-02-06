الديمقراطيون يدفعون لصياغة حزمة إغاثة كورونا خلال أيام في أمريكا

كتبت رباب فتحى

أعطى مجلس النواب الموافقة النهائية يوم الجمعة، على خطة الميزانية التي تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين، حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها في مجلس النواب بحلول نهاية الشهر.

كتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين قبل فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون بهامش 219 إلى 209: "إن عملنا لسحق فيروس كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي هو أمر عاجل وذو أولوية قصوى"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما أشار الرئيس جو بايدن ، الذي تحدث قبل تصرف مجلس النواب مباشرة ، إلى تقرير وظائف ضعيف في تبرير استخدام أداة إجرائية تسمى المصالحة ، للتغلب على معارضة الجمهوريون في مجلس الشيوخ وتسريع تقديم المساعدة للعائلات والشركات ومقدمي الرعاية الصحية و الحكومات المحلية.

قال بايدن خلال تصريحاته في البيت الأبيض: "من الواضح جدًا أن اقتصادنا لا يزال في مأزق" - مما زاد الضغط على الغرفة العليا التي تستعد لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأضاف بايدن ، الذي كرر التزامه بتمويل شيكات مباشرة بقيمة 1400 دولار للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط: "أعرف أن البعض في الكونجرس يعتقدون أننا فعلنا ما يكفي للتعامل مع الأزمة في البلاد". "هذا ليس ما أراه. أرى ألمًا هائلاً في هذا البلد. الكثير من الناس عاطلين عن العمل. كثير من الناس يعانون من الجوع ".

وجاءت تعليقات بايدن في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 49000 وظيفة فقط في يناير ، و 6000 فقط في القطاع الخاص. لا يزال سوق العمل أقل من مستويات ما قبل الوباء بمقدار 10 ملايين وظيفة.