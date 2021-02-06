اليوم السابع
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الحكومة الليبية تبدى استعدادها لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتماد البرلمان لها

السبت، 06 فبراير 2021 06:55 م
الحكومة الليبية تبدى استعدادها لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتماد البرلمان لها عبدالله الثنى رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة
بنغازى /أ ش أ/

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أبدى رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثنى، الاستعداد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتمادها من مجلس النواب بشكل قانوني، مرحبا بأى قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.

وأكد الثني، فى بيان أوردته قناة (ليبيا الحدث) اليوم السبت، أن الحكومة مستمرة فى أداء مهامها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعى المنتخب، مشيرا إلى أنه وكامل أعضاء الحكومة فى انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب فى تسليم المهام لأى جسم تم اختياره وفقًا للقانون.

 


الحكومة الليبية

السلطة الليبية الجديدة

الأمم المتحدة

مجلس النواب الليبى

عبدالله الثني

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