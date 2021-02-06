اليوم السابع
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التحفظ على 18 طن دقيق ومكرونة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

السبت، 06 فبراير 2021 01:25 م
التحفظ على 18 طن دقيق ومكرونة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة دقيق مدعم- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المسؤل مصنع مكرونة بمدينة شبرا الخيمة، لقيامه باستخدام كميات كبيرة من الدقيق، والمكرونة مرتجعات الأسواق ويقوم بإعادة تدويرها ووضع تاريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته، مستخدما مرتجعات الأسواق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر، وتم التحفظ على 18 طن دقيق ومكرونة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط مسؤل عن مصنع مكرونة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لقيامة باستخدام مرتجعات الأسواق المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، من الدقيق والمكرونة.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائي بالقليوبية، أن صاحب المصنع يقوم بإعادة مرتجعات الأسواق وبيعها عن طريق الغش والتدليس للمواطنين، وتم التحفظ على 18 طن دقيق ومكرونة، معاد تدويرهم دون أي بيانات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31185 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

دقيق ومكرونة

شبرا الخيمة

مرتجعات الاسواق

مصنع بدون ترخيص

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