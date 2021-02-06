الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى بنسبة 98% لجميع مناطق الغردقة خلال شهر

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الـ2% المتبقية من مدينة الغردقة، والتي لم يصل لها الغاز الطبيعي هي مناطق شمال الأحياء وسيتم التوصيل لها عقب الانتهاء من منطقة مجاويش ليصل الغاز الطبيعي لجميع منازل الغردقة.

وتابع: أن هناك خطة قريبا لأعمال التطوير والرصف العام بمدينة الغردقة حيث سيتم تطوير المدينة بأكملها، وأنه جار أعمال التطوير بجميع المناطق المحرومة بالمدينة من رصف الشوارع الفرعية والرئيسية، وتركيب إنترلوك وكذلك رصف الأزقة والضروب لتقديم خدمات مميزة لمواطني المدينة.