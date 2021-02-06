اليوم السابع
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الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى بنسبة 98% لجميع مناطق الغردقة خلال شهر

السبت، 06 فبراير 2021 04:00 ص
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى بنسبة 98% لجميع مناطق الغردقة خلال شهر اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إنه يجرى توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مجاويش جنوب الغردقة وعقب الانتهاء من أعمال التوصيل والتى قد يستغرق شهرا، يكون الغاز الطبيعي وصل لنسبة 98% من مدينة الغردقة بالكامل. 

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الـ2% المتبقية من مدينة الغردقة، والتي لم يصل لها الغاز الطبيعي هي مناطق شمال الأحياء وسيتم التوصيل لها عقب الانتهاء من منطقة مجاويش ليصل الغاز الطبيعي لجميع منازل الغردقة. 
 
وتابع: أن هناك خطة قريبا لأعمال التطوير والرصف العام بمدينة الغردقة حيث سيتم تطوير المدينة بأكملها، وأنه جار أعمال التطوير بجميع المناطق المحرومة بالمدينة من رصف الشوارع الفرعية والرئيسية، وتركيب إنترلوك وكذلك رصف الأزقة والضروب لتقديم خدمات مميزة لمواطني المدينة.
 
وأكد رئيس مدينة الغردقة، أن مجلس المدينة بدأ في أعمال التطوير بمنطقة الإنتر ومجاويش والكوثر والمستلزمات والسنتر الليبي والمباركات، والحجاز والكهف والمدارس عقب تفقد تلك المناطق ومدى احتياجها للخدمات، مع بداية تنفيذ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خطة غير التقليدية للاهتمام بالمناطق التى تعانى من نقص الخدمات والبدء فى رصف الشوارع الضيقة والممرات والأزقة فى المناطق السكنية ببلاط الإنترلوك خاصة مع صعوبة رصفها بالإسفلت لصعوبة دخول المعدات بالشوارع الضيقة ومعاناة المواطنين.

 


الغردقة

توصيل الغاز الطبيعي

البحر الاحمر

اخبار مصر

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