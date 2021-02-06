ادعو له بالشفاء.. شقيق على حميدة يكشف آخر تطورات حالة الفنان الصحية (فيديو)

مطروح – حسن مشالي

أكد إسماعيل حميدة المذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، أن هناك استقرارا نسبيا للحالة الصحية لشقيقه الفنان على حميدة، وخاصة الحالة النفسية، عقب عودته مساء الأربعاء الماضى، من معهد ناصر، فى القاهرة، وبناء على رغبته، لاستكمال العلاج بالمنزل وسط الأسرة، فى مدنية مرسى مطروح.

وأشار "حميدة" إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جميع أبناء مطروح، بمتابعة حالة شقيقه، ويتوافدون من جميع المدن والمناطق ويتواصلون للاطمئنان عليه، وطالب محبيه عدم المشقة والانتقال من الأماكن البعيدة لزيارته، والاكتفاء بالتواصل هاتفياً والدعاء له بالشفاء.

وأشار شقيق الدكتور علي حميدة، إلى أن مرض شقيقه كشف مدى الحب والوفاء من أبناء مطروح جميعاً لشقيقه، الذى كان صديقاً للجميع، وكريماً ومضيافاً، لدرجة أنه كان يخصص شقة لضيافة أهالى مطروح المترددين على القاهرة للدراسة أو العلاج أو تأدية الخدمة العسكرية للإقامة فيها، في نفس العمارة التي يسكن فيها، في شارع البحر الأعظم في الجيزة.

ونوه إسماعيل حميدة، إلى أنهم 12 أشقاء 7 ذكور و 5 إناث، حيث أنجب والده من زوجته الأولى 4 ذكور كان أصغرهم الدكتور على حميدة، و 3 بنات، وعقب وفاة والدتهم، تزوج والده وأنجب 3 ذكور وبنتين.

وكان الفنان على حميدة، قد أصر على الخروج من معهد ناصر بالقاهرة، والعودة إلى محافظة مطروح، لقضاء فترة العلاج وسط أسرته، ويحظى برعايتهم، عقب تعرضه لوعكة صحية أثرت عليه بشكل كبير، استدعت نقله للعلاج في القاهرة بعد تدخل محافظ مطروح ووزيرة الصحة، للعلاج على نفقة الدولة بمعهد ناصر.

وبدأت الأزمة الصحية، بمشكلة في المرارة أدت إلى متاعب مزمنة بالجهاز الهضمي، وتم عمل اشعة مسح ذري، كشف عن وجود ورم صغير في الكبد والرئة، وتم تحويله للعلاج فى معهد ناصر، وحاليا تم إعادته إلى منزل الأسرة لاستكمال العلاج.

يذكر أن على حميدة شارك في التمثيل في عدد من الأفلام وله العديد من الأغاني، وكان أشهرها أغنية " لولاكي ما حبيت" التي حققت أعلى نسبة توزيع في مصر والوطن العربى في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً.

ويتوافد على مقر إقامة "حميدة " في مطروح، أعداد كبيرة من أقاربه وأصدقائه، وأهالي مطروح، للاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء.

واضطرت الأسرة إلى وضع سرير ينام عليه الفنان، في مربوعة الضيوف، بعد لعدم قدرتهم على منع زيارة المحبين والأصدقاء، وتم توفير الرعاية الطبية وجهاز تنفس صناعي له، في ظل تواجد أخوته وأولادهم لرعايته.