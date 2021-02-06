اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 06:14 م
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إخلاء عقارين مائلين بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 04:22 م
إخلاء عقارين مائلين بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية.. صور إخلاء عقارين مائلين بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة كرموز التابع لحي غرب الإسكندرية، ظهر اليوم السبت، ميلا لعقارين بشارع التوفيقية، دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وكان قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، قد تلقى بلاغا يفيد بوجود ميل فى عقارين وانتقلت القيادات الأمنية وإبلاغ الحماية المدنية للتدخل السريع وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة .

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقارين ووضع حواجز حديدية منع لتضرر المواطنين وتحرير محضر بالواقعة.

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إخلاء عقارين مائلين بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية
 
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إخلاء عقارين مائلين بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية

 

 


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