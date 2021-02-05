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وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ الأنبا توما حبيب بمناسبة سيامته ..صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:39 م
وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ الأنبا توما حبيب بمناسبة سيامته ..صور وفد من الكنيسة الأرثوذكسية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج بمقر المطرانية، وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة صاحب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الأباء الكهنة لتقديم التهنئة لنيافته بمناسبة سيامته وتجليسه مطراناً للأقباط الكاثوليك بسوهاج.

شارك فى الاستقبال القمص بشرى لبيب وكيل المطرانية، والقمص مرقس عدلى، والأب بطرس طانيوس، والأب بولس ميخائيل، والأب عمانوئيل محروس.

يذكر أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، التقى أمس الخميس، بلجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بصحبة الأب بولس ميخائيل، والأب ويلسن.

وقالت الكنيسة الكاثولكية في بيان لها، تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة الرؤية المستقبلية للجنة، واختتم اللقاء بتشجيع من المطران، للسير قدماً لخدمة الشباب الإيبارشي.

 وقد ترأس الأنبا توما، السيامة الكهنوتية، الثلاثاء الماضي، للأب يؤانس صابر ، بحضور الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى لإيبارشية سوهاج والأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

وفى 23 يناير، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، قداس تجليس الأنبا توما مطرانا جديدا على إيبارشية سوهاج، وذلك بعدما اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان فى مالطا؛ مطراناً  جديدا لكرسى سوهاج.

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وفد الكنيسة الأرثوذكسية (2)
 

 

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وفد الكنيسة الأرثوذكسية (5)
 

 


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