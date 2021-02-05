اليوم السابع
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وفد أوروبى يزور الخرطوم الأحد لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:44 م
وفد أوروبى يزور الخرطوم الأحد لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا القوات السودانية والإثيوبية -أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن وفدا أوروبيا يزور العاصمة السودانية الخرطوم الأحد المقبل، لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

 

وكان معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود السودانية، قد أكد فى وقت سابق، أن تصريحات السفير الإثيوبى فى السودان بشأن تعدى الجيش السودانى على أراضى إثيوبيا ليست قانونية ولا دبلوماسية، مضيفا أن على إثيوبيا الاستعانة بطرف ثالث لتحديد حدودها وفق المواثيق الدولية.

 

وتابع رئيس مفوضية الحدود السودانية: نحن نريد الحل السلمى لأزمة الحدود مع إثيوبيا.

 

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.


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اثيوبيا

الخرطوم

التوتر بين السودان وإثيوبيا

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