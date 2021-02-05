وأشار فاندنبروك إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يعرض النسبة المئوية لسكان كل دولة عضو ممن تلقوا بالفعل الجرعات الأولى من اللقاحات، ففي 4 فبراير، أظهر الموقع أن بلجيكا قامت بتلقيح 3.1٪ من سكانها ضد الجائحة، وبذلك أصبحت أفضل من البلدان المجاورة مثل ألمانيا وفرنسا (كلاهما بنسبة 2.8٪) ولوكسمبورج (2.3٪) وهولندا (1.1٪).



مع ذلك، أقر فاندنبروك بأن الدنمارك ورومانيا وبولندا هي الدول الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي تعمل حاليًا بشكل أفضل من بلجيكا، وفي سياق متصل، أوضحت "بروكسيل تايمز" أن أبحاثا محلية أظهرت أن حوالي خُمس الأشخاص في بلجيكا لديهم حاليًا أجسام مضادة لفيروس كورونا، غير أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق المختلفة.