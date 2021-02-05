"مياه القناة": أصلحنا عددا من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار.. صور

وأكد أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة " السويس ، والإسماعيلية، وبورسعيد " وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي تحت مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من اصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحى فيصل خلف محطة رفع صرف صحى الحرفيين بالسويس، وإصلاح كسر في خط 300 م بجوار مصنع الطوب بمنطقة السساتر.

وإصلاح كسر قطر 8 بوصة بقرية أبو سلطان، وإصلاح كسر بخط 4 بوصة خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، واصلاح كسر 4 كسورات قطر 200 مم وقطر 110 مم على عمق 3.5 متر بطريق المعاهدة بمنطقة أبو خليفة القنطرة غرب، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة بعزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر بالقصاصين، وخط 4 بوصة بحي الزهور بمركز القصاصين، وإصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم البدء فى أعمال تطهير وملس شبكات الصرف الصحى بمنطقة قرية أبو سلطان، وتم تسليك وتطهير شارع أسيوط ومنطقة سوق الخميس، وأمام مسجد الرحمة بمدينه القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بخط عتاقة حتى شارع حسين حجازى، واستكمال الأعمال بمنطقة البلابسه حى ثان، ومنطقة حى السلام شارع المستشفى، وشارع رفاعة الطهطاوى، كما تم البدء بأعمال الملس والتطهير بشارع البحرى حتى تقطاع البحرى مع المشتل، وشارع مدرسة جمال عبد الناصر.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.