موقع أمريكى: ترامب يخطط لجولة انتقامية ضد جمهوريين أيدوا عزله بعد محاكمته

كتبت رباب فتحى

كشف موقع "انسايدر" الأمريكي، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يخطط للقيام بجولة انتقامية في جميع أنحاء البلاد بعد انتهاء محاكمته الثانية، لشن حملة ضد الجمهوريين الذين يعارضونه.

ووفقا للتقرير، نصح ترامب بأنه سيكون من غير الحكمة الخروج والوقوف ضد الجمهوريين الحاليين قبل نهاية المحاكمة على الرغم من أن تبرئة ترامب تكاد تكون نتيجة مفروغ منها فى هذه المرحلة.

وقال جمهوري مقرب من ترامب لـ انسايدر: "حتى هو يدرك أننا نعاني من إرهاق يتعلق ترامب.. هو أجهد الناخبين. وكان ذلك جزءًا من المشكلة. من الواضح أنه قد أرهق البلاد مع سلوكه بين الانتخابات والتنصيب ".

واعتبر الجمهوري أن حظر تويتر "خدمه"، في إشارة إلى حظر الرئيس السابق مدى الحياة على المنصة. ومع ذلك ، يخبر المستشارون ترامب أنه يجب عليه التحدث علنًا قريبًا حتى لا يفقد قبضته على الحزب.

قال مستشار سابق لحملة ترامب لـ انسايدر، إنه كلما طالت فترة بقاء ترامب مختبئًا في مار لاجو ناديه في جنوب فلوريدا ، تراجعت صورته كمنافس جاد في 2024.

واعتبر الموقع أنه لا تزال الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين في معسكر ترامب حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته كوينيبياك في 4 فبراير أن 86 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أن مجلس الشيوخ يجب أن يبرئ ترامب وأن 76 في المائة منهم يصدقون مزاعم تشير إلى وجود احتيال واسع النطاق في الانتخابات. بشكل عام غالبية الأمريكيين، 59 في المائة ، لا يعتقدون أنه كان هناك احتيال واسع النطاق.

وبحسب ما ورد ستركز جولة ترامب على الجمهوريين العشرة في مجلس النواب الذين صوتوا لصالح عزله، وكان أحد الأهداف المحتملة هو أنتوني جونزاليس، الذي يمثل منطقة خارج كليفلاند بولاية أوهايو، وهي مقاطعة فاز بها ترامب بنسبة 57 في المائة من الأصوات.