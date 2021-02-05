ممثلة إيرانية تبكى وتصرخ بسبب المعاناة وسوء إدارة بلادها لأزمة كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

ظهرت ممثلة سينمائية شهيرة في إيران تدعى سحر زكريا، وهى تهاجم المسئولين في إيران بسبب المعاناة التي يعيشها المواطنين من التراجع الاقتصادي وسوء إدارة مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد، مما أدى إلى حدوث أزمات في توفير المستلزمات الأساسية للسكان، وعرضت قناة "العربية"، فيديو للممثلة الإيرانية سحر زكريا، وهي تبكي بينما تنتقد السلطات في ايران.

في مقطع مؤثر انتقدت الفنانة #السينمائية_الإيرانية سحر زكريا بشدة، عبر صفحتها في "إنستغرام"، الوضع الاقتصادي السيئ والتأخير في شراء لقاح كورونا. وقالت في جزء من خطابها للمسؤولين: "أصرخ، أصرخ من أجل شعبي، متى تريدون شراء اللقاح؟" pic.twitter.com/wURkuvXNU9 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 4, 2021

وصبت سحر زكريا، غضبها تجاه الإدارة الايرانية ووجهت الحديث إليهم، "نموت جوعاً ومن كورونا.. أين أنتم؟ هل تعيشون في سويسرا ونحن في إيران نموت جوعا؟ أين الازدهار والاقتصاد؟". وتابعت: "الناس لا يستطيعون شراء البيض والخبز، أين أنتم، وأين الازدهار الذي تتحدثون عنه؟".



بكاء ممثلة ايرانية

وعن أزمة كورونا، صرخت في الفيديو قائلة: "أصرخ، أصرخ من أجل شعبي، متى تريدون شراء اللقاح، اشتروه من أي مقبرة لتطعيمنا، فقط اشتروه؟". ومؤخرا، صادقت السلطات الصحية الإيرانية في أواخر شهر يناير الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، على حسابه في "تويتر" أن ترخيصا باستخدام اللقاح الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، صدر عن الاجتماع الـ24 للجنة القانونية المعنية بتشخيص صلاحية الأدوية والمواد البيولوجية المنتجة والمستوردة، التابعة لإدارة الأغذية والأدوية في الوزارة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى موسكو عن تسجيل "سبوتنيك V" بنجاح في بلده، مبديا أمل طهران في بدء إنتاج اللقاح بشكل مشترك قريبا.

وتم اعتماد "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا على مستوى العالم، في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان وهنغاريا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.