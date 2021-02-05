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مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار ببيلا كفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:19 م
مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار ببيلا كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقيت ربة منزل، تقيم بمدينة بيلا في كفر الشيخ، مصرعها، أسفل عجلات القطار المتجه إلى محطة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى بيلا المركزى.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة "ص.ا.ا"، وتقيم بمدينة بيلا، إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزى.

وتبين من التحقيقات الأولية أن ربة منزل المتوفية، أثناء استقلالها القطار القادم من محطة شربين بمحافظة الدقهلية، والمتجه إلى محطة كفر الشيخ، في محطة قطار بيلا، انزلقت قدماها أسفل القطار، ما أدى إلى وفاتها في الحال.


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