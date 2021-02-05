مركز شباب العوامية بسوهاج يطالب بتطوير المركز وضمه لمبادرة "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

طالب أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مركز شباب العوامية بمحافظة سوهاج، بدعم وتطوير مركز الشباب وضمه لمبادرة تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن مركز شباب العوامية يخدم آلاف شباب القرية والقرى المجاورة، كما أن كثيرا من قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب العوامية، أنه طالب منذ فترة بضرورة دعم بناء وتطوير المبنى الخاص بمركز الشباب، خاصة بعد صدور قرار إزالة له منذ أكثر من عامين، موضحا أنه سبق وتقدم بالعديد من المذكرات والطلبات للمسئولين بالمديرية.

وطالب سليم بإنشاء مدرجات في ملعب مركز الشباب العوامية، واستغلال قاعدتها كغرفة ملابس اللاعبين والمدربين، وإمكانية إنشاء حمام سباحة، ومبنى لصالة اللياقة البدنية.

واختتم رئيس مركز شباب "العوامية": "مركز الشباب في حاجة ماسة لتلبية هذه المتطلبات الهامة، التي تساعده في مواصلة نجاحاته الملموسة، ومن بينها مراكز أولى على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات المحافظة والإدارة، خاصة أن مساحة المركز كافية لتنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع".

وتمكن مركز شباب "العوامية"، من الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في "الدوري الثقافي الرياضي" 2020، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وكَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز.