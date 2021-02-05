اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 06:52 م
خالد صلاح
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محكمة تركية تقضي باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا

الجمعة، 05 فبراير 2021 05:16 م
محكمة تركية تقضي باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا اردوغان وسجن عثمان كافالا
أ ش أ

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 قضت محكمة تركية اليوم الجمعة باستمرار حبس رجل الأعمال المعروف بالعمل الخيري عثمان كافالا الذي نفى تهم ضلوعه في محاولة تحركات الجيش التي وقعت في عام 2016 والمحبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقررت المحكمة أيضا ضم القضية المتهم فيها بالضلوع في المحاولة إلى القضية التي تعاد محاكمته فيها والمتصلة باحتجاجات وقعت في أنحاء البلاد في عام 2013. وكان حكم قد صدر في القضية الأخيرة بتبرئة كافالا وثمانية متهمين آخرين مما نسب إليهم.

وفي الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف البراءة في قضية احتجاجات جيزي وأمرت بضم قضيتي كافالا.

وستعقد أولى الجلسات في إعادة المحاكمة في قضية جيزي يوم 21 مايو .


انقلاب تركيا

تركيا

اخبار تركيا

عثمان كافالا

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