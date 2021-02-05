محافظ جنوب سيناء: جاهزون لعقد أى مؤتمر عالمى فى شرم الشيخ خلال 48 ساعة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن صاحب فكرة ندوة الإعلام الدينى هو الدكتور محمد مختار جمعة والأستاذ كرم جبر وتم الموافقة عليها على الفور ومدينة شرم الشيخ هى مدينة ذات أهمية كبرى عالميا، مضيفا أن الندوة ستستمر يومين، مؤكدا أن منطقة سيناء هى منطقة سلام ومحبة ولابد أن يستمر السلام يخرج منها.

وأضاف فودة، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن ندوة الإعلام الدينى تقوم بتوجية رسالة سلام للعالم أجمع، وأنه إذا ما طلب منه عمل مؤتمر عالمى سيتم عمله فى خلال 48 ساعة والمدينة جاهزة دائما للاستضافة أى فعاليات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شرم الشيخ ستستضيف مؤتمر لشركات كازاخستانية يوم الأحد المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد أى طريق مغلق فى المحافظة رغم سقوط الأمطار والتى تم التعامل معها بشكل محترف، لافتا إلى أن الطريق الدولى الجديد يعمل على تسهيل حركة الانتقال إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال إنه سيتم عرض خطط المحافظة فى التحول الرقمى للرأى العام، مشيرا إلى أنه يتم تطوير مدينة الطور بالكامل وعام 2021 هو عام مدينة دهب التى يتم تطويرها ونخطط لاستضافة مليون سائح سنويا فى مدينة سانت كاترين، مضيفا أنه تم عمل معجزات فى المحافظة خلال الأزمة وعدد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة قليل للغاية ويكاد لا توجد إصابات فى مدينة شرم الشيخ.