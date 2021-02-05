مجلس النواب الأمريكى يستبعد نائبة جمهورية من لجانه لتأييدها نظريات المؤامرة

أ.ش.أ

صوت مجلس النواب الأمريكي على حرمان النائبة الجمهورية مارجوري تايلور من عضوية لجان المجلس بسبب تأييدها لنظريات المؤامرة وللأفكار العنصرية والعنف ضد الساسة الديمقراطيين. وحظي القرار بموافقة أغلبية بلغت 230 مقابل 199.

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، فى خطوة تأديبية أتت فى ختام جدل استمرّ أسابيع وأحدث شرخاً فى صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجورى تايلور جرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتى التربية والميزانية، فى تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية فى المجلس.

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية فى إدانة هذه النائبة التى تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.