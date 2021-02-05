كمالا هاريس تحيى يوم السرطان بقصة والدتها مع المرض.. وتؤكد دعم إدارة بايدن للعلماء

كتب محمد تهامى زكى

أحيت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم العالمى للسرطان الذى يحل يوم 4 فبراير من كل عام، متذكرة والدتها الراحلة شيامالا جوبالان، التى توفيت عام 2009 متأثرة بإصابتها بسرطان القولون، مؤكدة أنها ستعمل مع الرئيس بايدن على دعم العلماء والباحثين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية، لمكافحة هذا المرض الفتاك.



كامالا مع والدتها الراحلة

ونشرت كامالا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة لها مع والدتها الراحلة خلال فترة طفولتها، ولم توضح بالتحديد توقيت أو مناسبة هذه الصورة، لكن علقت عليها، قائلة: "أمى شيامالا جوبالان هاريس، جاءت إلى هذا البلد بحلم لعلاج السرطان، ثم أصبحت عالمة فى سرطان الثدى، وعملت لعقود فى المختبر للنهوض بمكافحة هذا المرض الفتاك".

وأضافت كاملا: "كانت صدمة عندما أخبرتنا فى عام 2008 أنها شخصت نفسها بمرض سرطان القولون، وكان حزننا عليها كثيرا عندما توفيت بعد عام من إصابتها، افتقدها كل يوم، وأعرف أن الكثير من الأمريكيين يفهمون تلك الخسارة".





وتابعت كامالا: "أمى لا تريد منا أن نتخلى عن حلمها، أعتقد اننا أقرب إلى علاج أكثر من أى وقت مضى"، وكشفت كامالا: "فى هذا اليوم العالمى للسرطان، أنا والرئيس بايدن، ملتزمون بدعم العلماء والباحثين والعاملين فى الرعاية الصحية الذين يكرسون حياتهم، كما فعلت أمى، للمساعدة فى مكافحة هذا المرض، معا يمكننا وضع حد للسرطان".



