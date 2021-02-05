اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 09:33 ص
خالد صلاح
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فصل التيار الكهربائى غدا عن مناطق بحى الشرق ببورسعيد

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:00 ص
فصل التيار الكهربائى غدا عن مناطق بحى الشرق ببورسعيد انقطاع الكهرباء - أرشيفية
بورسعيد فريق المحافظات

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أعلن حى الشرق بمحافظة بورسعيد، فصل التيار الكهربائى غدا السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لعمل صيانة بموزع الشرق طبقا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات مما سيتطلب فصل التيار الكهربائى عن عدد كبير من المناطق.

ووفقاً لنشرة فصل التيار الكهربائى سيتم الفصل عن مبنى محافظة بورسعيد (طرح البحر ومديرية أمن بورسعيد واستراحة مدير الأمن وقسم الميناء وحى الشرق والمجلس المحلى والسنترال الدولى ومجارى الظاهر ومجمع البريد وقرية النورس وقرية الكروان وقرية مرحبا وفندق هلنان والمناطق السكنية  والأفران فى نطاق الحى والمخابز والمستشفيات.


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انقطاع الكهرباء

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