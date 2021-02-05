اليوم السابع
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فتح كوبرى سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية غدًا بعد إغلاقه 20 يوما لإصلاحه

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:16 م
فتح كوبرى سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية غدًا بعد إغلاقه 20 يوما لإصلاحه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، برئاسة رحاب المزين رئيسة المجلس، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم افتتاح الكوبرى غدا الساعة الحادية عشر صباحا، وتعود حركة التنقل إلى طبيعتها بين المحافظتين بعد إغلاق استمر 20 يوما لأعمال الصيانة لجسم الكوبرى.

يذكر أن تم غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية للصيانة، وقد ذكرت المحافظة، أن أعمال الصيانة قد بدأت من 16 يناير، وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، والمرور فى المحافظتين، وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة .

 

 


الدقهلية

كوبرى سمنود

فتح كوبرى سمنود

مركز اجا

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