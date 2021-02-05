غموض شكل محاكمة ترامب بمجلس النواب بعد رفضه الإدلاء بشهادته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن شكل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مجل الشيوخ يظل غير واضح مع رفض الأخير طلبا من الديمقراطيين بمجلس النواب للإدلاء بشهادته.

وكان الديمقراطيون قد طلبوا من ترامب الإدلاء بشهادته حول دوره فى هجوم السادس من يناير على الكابيتول الأمريكى، وهى الدعوة التى رفضها مستشاروه على الفور، والتى لا تقدم أى مؤشرات حول ما إذا كان سيتم استدعاء مزيد من الشهر خلال المحاكمة المقررة الأسبوع المقبل.

وكتب النائب الديمقراطى جامى راسكين، مدير العزل الرئيسى، إلى ترامب يدعوه للإدلاء بشهادته لأن محامييه جادلا حول المزاعم بأنه أثار تمرد السادس من يناير على الرغم من وجود أدلة واضحة وكاسحة، بحسب ما تقول الصحيفة.

ويجادل مديروا العزل فى بند اتهامهم لترامب بأن الأخير حرض على أعمال الشغب بشحذ مؤيديه بجنون فى خطابه فى السادس من يناير، ومن خلال الترويج لأكاذيب لأشهر مفادها أن فوز بايدن فى انتخابات الرئاسة كان يشوبه التزوير. كما اتهموا ترامب برفض المساعدة فى وقف الفوضى، بل والاستمتاع بها وهو يشاهدها تحدث على شاشات التلفزيون من البيت الأبيض.

وكتب راسكين يقول: لو رفضت هذه الدعوة، فإننا نحتفظ بكل حقوقنا، بما فى ذلك الحق فى أن نؤسس فى المحاكمة أنك رفضت الشهادة مما يدعم استنتاجا سلبيا قويا بشأن أفعالك وتقاعسك فى يناير 2021.

ورد محاكيا ترامب ديفيد سكوين وبروس كاستر فى خطاب على ما قاله راسكين، وقالا إنه هذه الدعوة حيلة دعائية وكرروا محور دفاعهم الأساسى عن الرئيس السابق بأن رفع دعوى لعزل رئيس سابق غير دستورى.

وقال المتحدث باسم ترامب جيسون ميللر فى بيان إن الرئيس السابق لن يدلى بشهادته فى إجراء غير دستورى.

وكان مجلس النواب قد صوت لعزل ترامب قبل مغادرته لمنصبه، ويتفق كثير من خبراء القانون على أنه يمكن ان يحاكم رئيس سابق من قبل مجلس الشيوخ حتى بعد مغادرته منصبه.