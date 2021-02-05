ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة ومهربة وأدوية مستشفيات فى حملة بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء، حيث تشكلت لجنة من التفتيش الصيدلى بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية، وتم المرور على إحدى الصيدليات بمدينة طلخا.

أسفر التفتيش عن ضبط 90 قرص ادوية مخدرة "ترامادول" تركيزات مختلفة وهو صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية بالاضافة لكونه ادوية مخدرة مخالفة للقسم الثانى من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

كما أسفر تفتيش الصيدلية عن وجود جميع الأدوية المخالفة وهى أدوية جدول أول بدون فواتير مخالفة للقرار الوزارى 475 لسنة 2019 وعدد اصنافها حوالى (21) صنف بعدد حوالى 2051 عبوة، بالاضافة لوجود امبولات نالوفين بدون فواتير ب (17) امبول ، وجود ادوية جدول تانى بدون فواتير ب (19) صنف حوالى 1810 عبوة ،ادوية مستشفيات ممنوع تداولها داخل المؤسسات الصيدلية طبقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2015 و1 لسنة 2012 وعددها 1480 قرص ، أدوية مخالفة للمنشور 38 لسنة 2019 ب (8) امبول رانتيدين(18) قرص من مادة الرانتدين ،أدوية َمهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية و 27 صنف حوال (429)عبوة أدوية وزارة الصحة والسكان مخالفة للمادة 1 من القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحى وهى 15 صنف حوالى (635) عبوة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكى على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.