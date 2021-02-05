ضبط 1100 كجم أسماك معدة للتمليح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ من ضبط 1100 كجم أسماك معدة للتمليح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة فوه، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



جانب من الفسيخ الفاسد