اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1100 كجم أسماك معدة للتمليح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:52 م
ضبط 1100 كجم أسماك معدة للتمليح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ ضبط اسماك مملحة فاسدة بفوه
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ من ضبط 1100 كجم أسماك معدة للتمليح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة فوه، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من الفسيخ الفاسد
جانب من الفسيخ الفاسد

 

ضبط اسماك مملحة فاسدة بفوه
ضبط اسماك مملحة فاسدة بفوه

 


كفر الشيخ

اسماك مملحه

مباحث التموين

طب بيطري

اسواق

مواد غذائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة