اليوم السابع
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صور.. حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:00 ص
صور.. حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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رصدت وكالة "ريترز" تدمير عدة منازل جراء اندلاع حرائق فى غابات مدينة بيرث غرب البلاد، وأعلنت السلطات الاسترالية، عن اندلاع حرائق فى غابات مدينة بيرث غرب البلاد وخروجها عن السيطرة، حيث طالت 71 منزلاً، كما طلبت من السكان عدم الالتزام بإجراءات الإغلاق ومغادرة المناطق المهددة.

 

وطالت النيران مساحات شاسعة من الأراضى فى مرتفعات بيرث، كما كانت تتجه نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان، وأصيب ستة من رجال الأطفاء بجروح طفيفة، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات.

وتأتى الحرائق فيما يلزم السكان إغلاقا إثر رصد بؤرة لفيروس كورونا، ويشمل الإغلاق الذى فرض الأحد الماضى نحو مليونى شخص فى بيرث ومحيطها.

وقال رئيس وزراء غرب استراليا مارك ماكجوان: «هذا وضع لم نشهد مثيله سابقا».

وأضاف، أن الحرائق أمر مخيف وسيشكل اختبارا للجميع، ويغطى دخان حرائق بيرث نحو 30 كيلومترا غرب الحريق من مساحة إجمالية تبلغ 75 كيلومترا، ثم انتقل لحوالى عشرة آلاف هكتار من الأراضى.

حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا (2)
حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا

 

حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا (3)
حرائق الغابات تدمر عدة منازل بأستراليا

 

حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا (4)
حرائق الغابات غرب أستراليا

 

حرائق الغابات تدمر عدة منازل غرب أستراليا (1)
حرائق الغابات تدمر عدة سيارات غرب أستراليا

 

 


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غابات بيرث

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