اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 08:42 م
خالد صلاح
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صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:10 م
صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان قمع الاحتلال
أ ش أ

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أُصِيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال قمعه مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 17 عاما.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين؛ مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.


وأضافت أن المسيرة خرجت بمشاركة أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة بالضفة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال
إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال

 

جندي صهيوني يطلق الغاز على الفلسطينيين
جندي صهيوني يطلق الغاز على الفلسطينيين

 

فلسطيني يرد بالحجارة
فلسطيني يرد بالحجارة

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 


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