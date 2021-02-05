وأضافت أن خفر السواحل الليبي أوقف أكثر من 800 مهاجر منهم، وتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وخلال السنوات الأخيرة، تعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي وجماعات محلية أخرى لوقف موجات عبور البحر المتوسط الخطرة التي يقوم بها المهاجرون بحثا عن حياة أفضل.



وفي الـ19 من يناير الماضي، أدى انقلاب قارب، كان يحمل مهاجرين يسعون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في مياه المتوسط قبالة ساحل ليبيا إلى غرق 43 شخصا على الأقل.ويعد هذا الحادث هو أول مأساة تحدث في عام 2021 تتضمن غرق مهاجرين يسعون للحصول على حياة أفضل في أوروبا.