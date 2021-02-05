جونسون: "تلقى 1 من كل 5 بريطانيين الآن الجرعة الأولى للقاح كورونا"

كتب محمد شعلان

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على ارتفاع أعداد البالغين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في المملكة المتحدة، مشيدا بالمجهود الذى يبذله العاملين في مجال الرعاية الصحية بخدمة الصحة الوطنية.

وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " تلقى واحد من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة البريطانية الآن الجرعة الأولى من اللقاح، كل حقنة تقربنا من هزيمة الفيروس"، وناشد السكان بالخضوع لجرعات اللقاح قائلا: "يرجى تقدم كل شخص عندما يتم استدعائك للحصول على اللقاح من قبل NHS".



بوريس جونسون على تويتر

وسيتم بحلول السابع من ابريل القادم تطعيم سكان بريطانيا فوق 50 عاماً ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19، بحسب تقديرات صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية الخميس وسط الجدل الدائر الأن حول متى يمكن رفع الإغلاق، يأتي ذلك بعد أن أشار وزير اللقاحات نديم الزهاوي إلى أنه يريد إعطاء حقنة لمن هم فوق الخمسينيات للحفاظ على معدلات دخول المستشفى منخفضة قبل إعادة فتح البلاد وإنهاء الإغلاق.

وتشير أحدث الأدلة إلى أن الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتبدأ، مما يعني أن المملكة المتحدة ستكون على المسار الصحيح لرفع الإجراءات في نهاية أبريل وفق معدل التطعيم الحالي، وإذا تسارعت حملة اللقاح في المملكة المتحدة من المتوسط اليومي الأسبوع الماضي البالغ 345000 شخص يوميًا وكان قادرًا على الحفاظ على معدله الأقصى البالغ 600000 جرعة في اليوم، فمن الممكن أن يتحقق هدف فوق الخمسين عاماً بحلول منتصف مارس.

كانت مصادر وزارة الصحة حريصة على عدم الإسراع في منح الآمل، وقالت إن إعطاء جرعات ثانية يمكن أن يبطئ بشكل كبير عن بدء التشغيل وذلك من مارس، بينما قال الزهاوي إن البلاد لا يمكن أن تكون واثقة بنسبة 100 في المائة من إمدادات اللقاح.