جامعة جنوب الوادى: قسم العظام بالمستشفى الجامعى استقبل 30 ألف مريض × 3 سنوات

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هناك عدة أقسام استقبلت عدد كبير من المرضى خلال الفترة الأخيرة فى مقدمتها قسم العظام الذى استقبل 7034 حالة.

وأكد رئيس الجامعة، علي دعمه الكامل للمستشفيات الجامعية لتقدم خدماتها لأبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، مشيدا بجهود كافة الطواقم الطبية وعملها فى ظروف استثنائية رغم ما يمر به العالم من تفشى لجائحة كورونا، حرصا على تقديم أفضل الخدمات لأهالينا فى صعيد مصر.

وأوضح الدكتور سيد عبدالحميد، رئيس قسم العظام بطب قنا، أن القسم استقبل أكثر من 30 ألف متردد علي العيادات الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، منهم 7034حالة في الفترة الأخيرة رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشى وباء كورونا، لافتا إلى أن القسم أجري قرابة خمسة آلاف عملية جراحية بمشاركة وحدات مفاصل الركبة وجراحة العمود الفقرى والجراحات الميكرسكوبيه وأيضا جراحة عظام الأطفال.

وأكد عبد الحميد، أن قسم العظام تحمل عبئا كبيرا في فترة قيام مستشفي قنا الجامعي بمسؤولية الاستقبال طوال الأسبوع بالرغم من قلة عدد أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والنواب، لكن برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ودعمه الكامل وإشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية فقد استطاع القسم أن يبذل جهدا كبيرا ويؤدى كل ذلك في عمل متواصل لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظة قنا وكافة محافظات الصعيد.