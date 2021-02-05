اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 10:12 م
خالد صلاح
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تونس ترفع أسعار الوقود فى مسعى لخفض العجز

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:05 م
تونس ترفع أسعار الوقود فى مسعى لخفض العجز مضخة وقود _ صورة أرشيفية
تونس (رويترز)

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قالت تونس اليوم الجمعة، إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهى أول زيادة فى عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز فى الميزانية.

 

وقالت وزارة الطاقة فى بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار، قلصت تونس فى العام الماضى أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط فى السوق العالمية.

 

وحذر صندوق النقد الدولى هذا الشهر من أن عجز تونس المالى قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

 

تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالى 11.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020، وهو أعلى مستوى فى قرابة أربع عقود، وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالى إلى 6.6 بالمئة.

 

 


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