تواصل جريان مياه الأمطار بوديان وسط سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أكد أهالى بمناطق وسط سيناء، تواصل جريان مياه الأمطار بوديان وسط سيناء وتجمعها فى مسار وادى العريش الذى يصب فى البحر المتوسط على ساحل مدينة العريش .

وقال الأهالى، إن السيول تسببت فى خسائر محدودة فى قرى وادى العمر والجفجافة بنطاق مركز الحسنة وجرفت فى طريقها أعداد من الإبل أثناء رعيها كما تسببت فى أضرار ببعض المنازل .

واستقبل أهالى سيناء، اليوم الجمعة، السيول بالأفراح والصور التذكارية، بعد أن شهدت مناطق وسط سيناء مرور السيول عبر الأودية قادمة من أعالى الجبال دون أن تتسبب فى أضرار، وسبقها ليلة أمس سقوط محدود لحبات البرد واكتست مناطق جنوب رفح بالثلوج .

وجذب مشاهد السيول وهى تتدفق عبر الأودية بين الكثبان الرملية والمنحدرات الجبلية أعداد من الأهالى الذين لاحقوها بصحبة اطفالهم ووثقوا هذه اللحظات بصور تذكارية شاركوا بها عبر صفحاتهم علىى مواقع التواصل الاجتماعى .

وأعلنت مجالس مدن الحسنة ونخل بوسط سيناء، أن حركة السيول محدودة وجار بالتعاون مع الأهالى حصر الخسائر، وأنه يتم التنسيق بين كافة جهات الاختصاص وغرفة العمليات ورموز القبائل فى حالة أى بلاغات .

وفى بيان لاحق أعلن مجلس مدينة الحسنة أن الموجة الشتوية تسببت فى انقطاع التيار بسبب أعطال فى الخطوط الناقلة للتيار لمدينة الحسنة .

وسبق وأعلن سليمان فرج رئيس مركز مدينة نخل بشمال سيناء أنه تم الدفع بالمعدات وفتح طريق شق الثعبان الذى أغلق سابقا بسبب الأمطار .

وفى مدينة العريش سارع الأهالى برفع كافة أدواتهم ومتعلقاتهم التى يستخدمونها فى زراعات موسمية بمجرى وادى العريش تحسبا لوصول السيل للمدينة خلال الساعات القادمة.



سيول اقتلعت اشجار



سيول بوسط سيناء