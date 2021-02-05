اليوم السابع
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تقرير: بريطانيا طردت فى العام الماضى 3 جواسيس صينيين

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:19 ص
تقرير: بريطانيا طردت فى العام الماضى 3 جواسيس صينيين عناصر من الشرطه البريطانيه
بكين (رويترز)

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ذكر تقرير لصحيفة ذا تليجراف، أن المملكة المتحدة طردت فى العام الماضى 3 جواسيس صينيين دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية.

 

وقال التقرير، الذى لم تتحقق منه رويترز بشكل مستقل، نقلا عن مصدر حكومى بريطانى إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة.

 

وذكر التقرير "كشف جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي5) هوياتهم الحقيقية، وأُجبروا بعد ذلك على العودة إلى الصين".

 

وفى يوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام فى بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعى الصينى يسيطر على القناة.

 

 


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