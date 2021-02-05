اليوم السابع
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تصويت بمجلس الشيوخ الأمريكى يمهد لتمرير خطة إنقاذ اقتصادى بـ1.9 تريليون دولار

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:29 م
تصويت بمجلس الشيوخ الأمريكى يمهد لتمرير خطة إنقاذ اقتصادى بـ1.9 تريليون دولار بايدن وهاريس
كتبت ريم عبد الحميد

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكى قرار ميزانية يسمح بتمرير خطة الرئيس الأمريكى جو بايدن للإنقاذ الاقتصادى من تداعيات كورونا والتى تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار فى الأسابيع القادمة دون دعم الجمهوريين.

 

وكسرت نائب الرئيس كامالا هاريس، التى تتولى بحكم منصبها رئاسة مجلس الشيوخ، التعادل بين الجمهوريين والديمقراطين بـ50 مقعد لكل منهما، بتأييدها الإجراء الديمقراطى، مما يعنى إرساله لمجلس النواب من أجل الموافقة النهائية. وتعد هذه المرة الأولى التى تدلى بها هاريس بصوت لكسر التعادل بعد أدائها القسم كنائبة للرئيس فى 20 يناير الماضى.

 

وكان مجلس النواب قد مرر إجراء الميزانية يوم الأربعاء، ويمكن أن يعمل الكونجرس الآن، وبحسب ما تقول صحيفة الجارديان، لكتابة مشروع قانون يمكن تمريره بأغلبية بسيطة من كلا المجلسين الذين يخضعان لسيطرة الديمقراطيين. وكان منتصف مارس هو الموعد المقترح لإمكانية تمرير الإجراء،  والذى سينته عنده إعانات البطالة المعززة ما لم يتحرك الكونجرس.

 

وجاء التصويت فى الخامسة ونصف صباح الجمعة بتوقيت شرق أمريكا فى نهاية مارثون من النقاش فى مجلس الشيوخ  والذى يعرف بين أعضاء المجلس بـ vote-a-rama، وهو الإجراء الذى يمكن أن يقدموا فيه تعديلات غير محدودة من الناحية النظرية.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى من المقرر أن يلتقى بايدن قادة الديمقراطيين فى مجلس النواب ورؤساء اللجان لمناقشة خطة التحفيز الاقتصادى، ومن المتوقع أن يدلى الرئيس بكلمة فى السابعة مساء.

 

وكان هناك معارضة من الجمهوريين مجلس النواب، لاسيما بشأن خطط لحد أدنى فيدرالى  15 دولار، فى الساحة. وأثار السيناتور الجمهورى جونى إرنست تعديلا  لمنع زيادة الحد الأدنى للأجور خلال وباء عالمى.

 

ومن المرجح أن تستخدم حزمة الإغاثة المقترحة لتسريع جهود توزيع لقاحات كورونا عبر البلاد، كما ستستخدم تمويلات أخرى لمد مزايا البطالة الخاصة التى تنتهى منتصف الشهر المقبل ودفع أموال مباشرة للناس لمساعدتهم على دفع فواتيرهم.


مجلس الشيوخ الامريكى

جو بايدن

الانقاذ الاقتصادى

اخبار امريكا

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