تسجيل 26 حالة إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا وتعافى 50 حالة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، عن رصد 26 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين 217 حالة إيجابية وتعافى 50 حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضى ليصل إجمالي حالات التعافي لـ 134 حالة، ووفاة 5 حالات بالفيروس ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 17 حالة وفاة.

وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل الإحالة للنيابة.

وناشد محافظ الوادى الجديد المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.



