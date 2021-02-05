ترامب يستقيل من رابطة ممثلى الشاشة بعد إجراءات تأديبية بسبب اقتحام الكونجرس

استقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس من عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونجرس الأمريكي في أعمال شغب وقعت في السادس من يناير وخلفت وراءها خمسة قتلى، وفي خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم.

وكتب ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة فوكس نيوز التلفزيونية "من يهتم! ... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".

وفي بيانها الخاص، ردت النقابة على ترامب قائلة "شكرا لك"، وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 ينايرعلى مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونجرس. وغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني بعد أن فشل في انتزاع فترة ولاية ثانية رئيسا للولايات المتحدة. ويواجه محاكمة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل في اتهامات المساءلة.