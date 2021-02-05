تايمز: بريطانيا تخطط لباسبور لقاح لمواطنيها الراغبين فى السفر إلى الخارج

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن المسئولين فى المملكة المتحدة بدأوا العمل على "جواز سفر اللقاح" مع استعداد اليونان للتنازل عن قواعد الحجر الصحى للسائحين الذين يمكن أن يثبتوا أنهم تلقوا لقاح كورونا.

وعلمت التايمز أنه يجرى التخطيط لنظام شهادة، وتعمل وزارات الخارجية النقل والصحة والرعاية الاجتماعية على خيارات للمسافرين إلى البلاد التى ربما تطلب شرطا للدخول.

وتشير البيانات الأولية، إلى أن لقاح كورونا يقلل انتقال الفيروس، كما يمنع حدوث المرض الخطير والوفاة، مما أحيا نقاشا حول ما إذا كان ينبغى أن يحصل الأفراد الذين تلقوا جرعة اللقاح على مزيد من الحرية.

وقال مسئولو السياحة فى بريطانيا إن السائحين البريطانيين ربما يتم الترحيب بهم فى اليونان فى مايو المقبل، لو قدموا دليلا على تلقيهم تطعيما ضد فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أعلنت السويد أنها ستبدأ فى تقديم شهادات رقمية للقاح تستخدم فى السفر وربما أغراض أخرى، بعد خطوة سابقة مماثلة اتخذتها الدنمارك.

وقالت الدولتان الأوربيتان إن شهادات لقاح كورونا سيتم تصميميها لتمكين مواطنيهما من السفر إلى الخارج، لكنهما ألمحتا أيضا إلى إمكانية استخدامها لتبين ما إذا كان شخص ما قد حصل على اللقاح لو حضر فعالية رياضية أو ثقافية على سبيل المثال.

وقال وزير التطوير الرقمى فى السويد أنديرس سجيمان فى بيان إن شهادة اللقاح الرقمية ستكون سريعة ودليل سهل على الحصول على التطعيم الكامل.